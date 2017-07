Haraqija mes lotëve flet për vendimin e Teuta Rugovës dhe fton LDK-në në Qeverinë Haradinaj (Video)

Astrit Haraqija i LDK-së ka komentuar vizitën e kryetarit të AAK-së Ramush Haradinaj, njëherit kandidat për kryeministër nga koalicioni, në familjen e presidentit historik, Ibrahim Rugova.

Statusin e postuar në Facebook të vajzës së Ibrahim Rugovës, deputetes së LDK-së Teuta Rugova, lidhur me këtë vizitë, Haraqija e ka quajt të guximshëm.

“Shumë alamet do burra s’e kanë këtë guxim, prandaj unë e quaj si çika e babës”, thotë Haraqija për Teuta Rugovën, mes lotëve, derisa drejtuesi i emisionit “Rrokum Roll” në TV Rrokum, po e lexonte statusin e postuar nga Teuta Rugova.

Haraqija në vazhdim ka thënë se, nuk është koha që Kosova të bëjë humor, por të ec, sepse vendimet janë të zorshme dhe të rënda.

“S’kam pasë qejf me fitue PAN, por ka fitue dhe duhet me respektue e jo me ba lojna”, thotë ai, duke shtuar se LDK-në nuk e lidh asgjë me Vetëvendosjen.

“Vetëvendosja janë ‘debatikë’ të Hashim Thaçit e Kadri Veselit”, thotë ai, duke shtuar se “ai që ka pak gjak rugovizmi, nuk bëhet me VV-në, por me Ramush Haradinajn.

“Besoj qe LDK si parti institucionaliste ka me reflektue, s’ka me lënë vendin në këtë gjendje, sepse pa LDK-në shteti nuk bëhet”, tha Haraqija.

Rolin e Teuta Rugovës, në thirrjen e saj për reflektim nga LDK-ja, ai sheh si parimor.

“Unë s’kam pasë ndikim në vendimin e Teutës”, sqaron Haraqija.

Haraqija ka sulmuar disa udhëheqës të LDK-së, të cilët bartin përgjegjësi që e kanë pru partinë në vendin e tretë.

Haraqija veçmas e ‘sulmon’ Avdullah Hotin, duke thënë se në vendin e tij, në Rahovec, LDK ka koalicion me PDK-në.

“Unë po habitem ku po merr guxim me folë Hoti, i cili është një humbës. Ai ka qenë dashtë me dhënë dorëheqje e me thënë se ‘s’jam për politikë”, ka theksuar Haraqija.

Haraqija thekson se disave iu kujtua Rugova veç gjatë fushatës 10 ditore.

“Rugovën disa e përdorin vetëm në fushata zgjedhore dhe asnjëherë tjeter”.

Haraqija thotë se Ramush Haradinaj ka me qene kryeministër i Kosovës, ndërsa e ka një mendim për LDK-në.

“Due me qenë edhe LDK-ja në qeveri, sepse i nevojitet Kosovës”, thotë ai.