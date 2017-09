Haradinaj zbulon planin e tij për uljen e papunësisë në vend

Kryeministri i ri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur për reformat ekonomike që do t’i ndërmarrë qeveria e tij, për uljen e papunësisë në vend.

“Mendoj se ka zgjidhje për hapjen e vendeve të punës. Statistikat thonë se ka prej 60 mijë deri 80 mijë biznese aktive në Kosovë të vogla dhe të mesme, nuk po flas për këto të mëdhatë. Imagjinoni një qasje, një partneritet të qeverisë me këto biznese të vogla e të mesme edhe ndoshta një guxim i tyre në zgjerim, për shkak të këtij partneriteti që do të rezultonte vetëm me një të punësuar do të ishin 60 mijë”, ka thënë Haradinaj, në një intervistë për Zërin e Amerikës.

“Në Kosovë ka me dhjetëra mijëra fermerë, supozohet mbi 100 mijë pra ka statistikë për këtë, njerëz që kanë tokë, që kanë aktivitet bujqësor dhe një partneritet i yni me ta prapë do të rezultonte me një të punësuar qoftë edhe sezonal për një periudhë të caktuar kohore. Pra unë e shoh nisjen nga ata që ekzistojnë në ekonomi dhe të cilët munden të zgjerohen por po ashtu, do t’i stimulojmë edhe këta që kanë guxim për t’u nisur pra sipërmarrësit e rinj me kujdes edhe te femrat, sepse ajo më vështirë po niset për shkak të rrethanave”, është shprehur Haradinaj.

“Ne do të shkojmë nga realja dhe na duhet të bëjmë një incizim të saktë të gjendjes nëpër resorë veç e veç, në mënyrë që nisja të jetë e saktë, pra kurrkush nuk i ngjitë shkallët nga shkalla e tretë, por fillon të parën, vetëm këtë kujdes do ta bëjmë real dhe nuk do të shkojmë në imagjinatë, do t’i nisim shkallët nga e para, nga ajo që e kemi para nesh në mënyrë që të ecë Kosova dhe të fillon rritja”, ka theksuar kryeministri i ri.