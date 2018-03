Haradinaj u premton familjarëve të shtetasve turq të deportuar se më nuk do të ketë befasi

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka dal para familjarëve të shtetasve turq që u arrestuan dhe u deportuan të enjten në Turqi. Ndonëse për vetë Haradinaj ka qenë befasi arrestimi i gjashtë shtetasve turq, ai u ka premtuar familjarëve që kjo më nuk do të ndodhë. Ndërsa po ashtu u ka premtuar se çdo kërkesë të tyre do ta shqyrtojë.

“Sot kemi marr vendim, që asnjë vendim tjetër nuk mundet me qenë befasi për askënd. Kjo nënkupton se nuk do të ketë befasi më, kjo ka qenë një befasi, por nuk do të ketë më… Edhe unë iu falënderoj dhe uroj që të zgjidhet si duhet. Ju si familje këtu çdo kërkesë tuajën ne do e shqyrtojmë” , tha kryeministri Haradinaj.

Kurse, familjarët kërkuan nga kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, që t’iu garantoj se në Kosovë mund të jetojnë pa frikë.

Gruaja e Yusuf Karabina, Jasemin Karabina, u shpreh e shqetësuar se me avokatët që i kanë angazhuar në Turqi nuk po mund të kontaktojnë.

“Ne sot në mëngjes kemi pa disa video, sipas të cilave pretendohet se bashkëshortët tanë janë dërguar, janë deportuar nga Kosova. Ne kemi kërkuar video incizimet dhe ajo e cila është provuar me video incizime, ne i besojmë dhe mund të provohet se ata kanë hyrë në aeroportin e Prishtinës. Avokatët tonë të cilët i kemi angazhuar në Turqi, tash e dy ditë nuk kemi pasur mundësi t’i kontaktojmë, nuk po lejohet takimi me ta, dhe nuk kemi asnjë informatë zyrtare që ata gjenden në Turqi, dhe as avokatët nuk mund të sigurojnë një provë të tillë. Edhe nga kryeministri edhe nga organet tjera të vendit presim që të na ofrohen prova konkrete me të cilat mund të shohim me sytë tanë , të dëgjojmë me veshët tanë se ata me të vërtetë janë depërtuar nga aeroporti i Prishtinës dhe gjenden në Turqi”, tha Karabina.

Kurse, sot gjatë ditës nëpër media kanë qarkulluar pamje ku shihen të arrestuarit turq duke u verifikuar nëpër kontrolle derisa në një video shihen edhe duke hipur në aeroplan. /Kosova.info/