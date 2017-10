Haradinaj: Trafikimi me qenie njerëzore të luftohet

Ramush Haradinaj, kryeministër i Kosovës ka folur rreth luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore. Ai ka thënë se parandalimi i këtij krimi duhet të bëhet duke përdorur të gjitha mjetet ligjore.

Sipas tij, që kjo të ketë sukses, duhet të ketë bashkëpunim profesional me të gjitha institucione, organizatat joqeveritare, si dhe bashkëpunim me vendet fqinje dhe vendet e BE-së.

Ky është komenti i tij i plotë:

Çdo lloj i krimit e ushqen një lloj tjetër të krimit. Trafikimi me qenie njerëzore mund të jetë bazë edhe për lloje të tjera të krimit, duke përdorur këtë rrjet ndihmohen reciprokisht dhe përbëjnë rrezik sot për tërë civilizimin.

Parandalimi i këtij krimi specifik duhet të ndodhë me të gjitha mjetet ligjore, që i sheh legjislacioni ynë në fuqi. Kapaciteti ynë veprues dhe ekspertiza jonë duhet të avancohen në përputhje me kapacitetin e atyre që janë bartës të këtij krimi, të cilët janë të sofistikuar dhe kanë lidhje rajonale dhe ndërkombëtare.

Që të mund të trajtohet me efikasitet, duhet vendosur një bashkëpunim profesional në mes të të gjitha institucioneve të përfshira, Organizatava Jo-Qeveritare, si dhe bashkëpunimi rajonal me vendet fqinje dhe me BE-në, në përputhje me Konventat e dakorduara, që sot ekzistojnë.

Së bashku, Kosova dhe BE-ja, e vërtetojmë përkushtimin për luftimin e këtij lloji të krimit, pikërisht në ditën e BE-së kundër trafikimit me qenie njerëzore.

`BE e gatshme të ndihmojë Kosovën në luftimin e trafikimit me njerëz`

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, ka deklaruar se trafikimi me qenie njerëzore është një industri miliardësh që prek shoqëritë në mbarë botën.

“BE dëshiron të ndihmojë Kosovën në luftimin e trafikimit me njerëz duke ndarë me Kosovën përvojën dhe ekspertizat e BE me mjete të ndryshme. Be ka financuar një projekt 1 milion ku ofron trajnime për policët prokurorët, gjyqtarët për luftimin e trafikimit me njerëz. Ne do të bëjmë një thirrje që të përfshijmë edhe shoqërinë civile. Çrrënjosja e trafikimit është proces i rëndë ku duhet të kalojë nëpër disa faza si baza gjinore, luftimi i varfërisë, e veprime tjera”, u shpreh Apostolova.