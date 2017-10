Haradinaj: Të ketë epilog sa më parë për rastin Dehari

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, në fjalën e tij në Kuvendin e Kosovës ka thënë para deputetëve se secili shqetësim i deputetëve do të merret parasysh.

Në Kuvend u parashtruan shqetësime për zvarritjen e rastit të Astrit Deharit, gjuhën fyese brenda Kuvendit, qentë endacakë dhe për qytetin e Vitisë dhe mos kyçjen në autostradën “Arbën Xhaferri”.

Lidhur me këto, Haradinaj ka thënë se do të merren parasysh dhe do të diskutohet me akterët përgjegjës.

Theks të veçantë, Haradinaj i ka dhënë rastit Dehari, duke thënë se “drejtësia e vonuar, është drejtësi e mohuar”. Andaj, ai ka thënë se çdo gjë që është në dorën e Qeverisë për këtë rast do të ndërmerret, vetëm se nuk mund të përzihet në çështjet e Prokurorisë dhe Gjyqësorit.