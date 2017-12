Haradinaj takon Ahmetin, flasin për Pallatin e Rinisë e Termokosin

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti, me të cilin diskutoi lidhur me bashkëpunimin ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe Komunës së Prishtinës.

Ndër temat e rëndësisë së posaçme që janë diskutuar në takim ishin, statusi ligjor i Pallatit të Rinisë, unaza e Prishtinës si dhe kogjenerimi i Termokosit.

Për Pallatin e Rinisë, Kryeministri është dakorduar me kryetarin e Prishtinës se sa më parë duhet të kalojë në pronësi të Komunës së Prishtinës si Ndërmarrje Publike Komunale. Me këtë rast, Qeveria dhe Komuna do të angazhohen në gjetjen e fondeve për renovimin e plotë të këtij objekti. Ky pallat, përveç që do të përdoret nga sportistët, do të shërbejë edhe për integrimin e komuniteteve të tjera.

Është biseduar po ashtu, që në rishikimin e parë të Buxhetit për vitin 2018, të hyjë edhe projekti i Unazës së Prishtinës, kur synohet të nisë ndërtimi i saj.

Kryeministri Haradinaj po ashtu, ka thënë se do të punohet në shtimin e kapaciteteve të ngrohjes në Prishtinë, përmes kogjenerimit të Termokosit.

Kryeministri i Republikës së Kosovës dhe i pari i Prishtinës janë dakorduar që të thellojnë bashkëpunimin Komunë-Qeveri, ashtu që të bëhen investimet e nevojshme në kryeqytet, investime këto që do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. /Kosova.info/