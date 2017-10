Haradinaj: S’kam të dhëna se ministri Rikalo ka kryer vepra penale

Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se nga të dhënat që ka marrë nga institucionet relevante të shtetit, nuk i rezulton se ministri Nenad Rikalo është i kërkuar për ndonjë vepër gjatë kohës së luftës në Kosovë.

“Si kryeministër kam kërkuar informacione zyrtare nga mekanizmat përgjegjës, nga të cilat i kam marrë ato të dhëna. As nga Ministria e Punëve të Brendshme, as nga Prokuroria Speciale, as nga AKI-ja, as nga KMDLNJ, nuk kam marrë të dhëna se në raport me ministrin Nenad Rikalo ka ndonjë hetim apo dëshmi për ndonjë vepër”.

