Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj ka thënë se së shpejti do t’i kenë rezultatet e pritura.

“Ne kemi paralajmëruar se do të mund të jemi gati për këtë seancë ju kemi kërkuar kohë për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë”, ka thënë Haradinaj.

Ai ka theksuar se i siguron qytetarët se së shpejti do të dalin me rezultatet e pritura dhe nuk do të humbin shumë kohë.