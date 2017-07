Haradinaj përulet para varrit të Ibrahim Rugovës

I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj është përulur në orët e para të ditës së sotme para varrit të ish presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova. Haradinaj shkruan se vepra e Rugovës do të jetë frymëzim për ndërtimin e shtetit të Kosovës.

“Në nderim të Presidentit historik, dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Kosovës dhe prijësit të lëvizjes për liri e demokraci.

Vepra e tij, udhëheqja dhe vizioni i tij do të jenë frymëzim për ndërtimin e shtetit të Kosovës, të ardhmes së tij të sigurt në miqësi të përhershme me ShBA-të, dhe e barabartë me kombet e tjera në botë.

I përjetshëm kujtimi për Presidentin Rugova” shkruan Haradinaj në Facebook.