Haradinaj: Partneriteti i filluar i Qeverisë me Shoqërinë civile do të vazhdojë

Kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj, mori pjesë në takimin e Këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile.

Në fjalën e hapjes, kryeministri Haradinaj ka theksuar se vendet me demokraci të zhvilluar e vlerësojnë rolin e shoqërisë civile në proceset zhvillimore.

Partneriteti i filluar me këtë Strategji do të vazhdojë dhe do të pasurohet edhe më tutje përmes strategjisë së re e cila do të jetë e gatshme deri fund të këtij viti, ka thënë kryeministri Haradinaj.

Kryeministri në fjalën e tij ka përmendur si sfidë moszbatueshmerinë e ligjeve si dhe korrupsionin e lartë, duke theksuar përkushtimin e Qeverisë që ai e drejton, për ndryshim të kësaj gjendjeje.

Në këtë drejtim, kryeministri ka vlerësuar nevojën që institucionet tona duhet të rrisin aktivitetet që kanë përmbajtje në implementimin e politikave në interes të drejtpërdrejt të qytetarëve tanë.

Kryeministri Haradinaj është interesuar posaçërisht për idenë e përhapjes së vullnetarizmit tek të gjitha moshat, hap ky që duhet të pasohet me hartimin e ligjit për vullnetarizmin, që sipas Kryeministrit Haradinaj është cilësi e shoqërive të zhvilluara perëndimore.

Fitim Krasniqi, Sekretar i Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit, në cilësinë e kryesuesit të Këshillit për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile, ka theksuar hapat e rëndësishëm drejt realizimit të objektivave për krijimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të bashkëpunimit mes Qeverisë dhe Shoqërisë Civile.

Në debat kanë kontribuar edhe bashkë kryesuesi i Këshillit nga shoqëria civile, Taulant Hoxha dhe zëvendës kryesuesi i Këshillit, Habit Hajredini. /KI/