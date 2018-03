Haradinaj: Nuk jap dorëheqje, vazhdojmë punën

Kryeministri i Kosovës ka deklaruar se gjendja e sigurisë ne vend është e qetë dhe stabile dhe institucionet e sigurisë janë në gatishmëri në punën e vet.

Veprimi i djeshëm i arrestimit të Gjuriqit është bërë sipas ligjeve të Kosovës, ka thënë ai.

Ai ka shtuar se kjo situatë është e aplikueshme ne veprime te ngjashme.

Sa i përket listës serbe qe është larguar nga qeveria, ai tha se ky vendim është i pakuptueshëm sepse dje është zbatuar ligji.

“Dorëheqje nuk e kam plan me dhanë, kam me vazhdua me punë”.

Këtë deklaratë Haradinaj e bëri pas mbledhjes së Këshillit te Sigurisë.

Ai ka thënë se gjate tërë ditës ka qenë ne monitorin te situatës.

Haradinaj tha se nuk jemi në rendë për të shkuar në zgjedhje, as nuk ka rënie të qeverisë.

“Besoj se lista serbe do të reflektoj dhe bashkëpunim do të reflektojë në këtë gjendje”.