Haradinaj: Le të më presin familja dhe qytetarët

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, të hënën dhe të martën do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Shqipëri. Gjatë vizitës, kryeparlamentari Veseli do të pritet...

Sipas IHK-së, gjatë kësaj periudhe të parashikimit do të mbajë mot me vranësira të shpërndara dhe me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri 0 gradë Celsius,...