Haradinaj: Kufiri është në Qakorr e Kullë (Video)

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, në televizonin publik, tha se kufiri me Malin e Zi është në Qakorr dhe Kullë.

Hardianaj tha se Komisionit shtetëror për shënjimin e vijës kufitare, nuk ka nevojë askush t`u jap obligime.

“Kufiri është në Çakor edhe në Kullë nuk ka nevojë këkrush me na tregu për disponimin e tjetërkujt, nuk ka nevojë askush me na dhënë leksione të çfarëdo natyre”, tha Haradinaj.

Ai se pa rezultate të Komisionit nuk ka çka të bisedojë me Malin e Zi.

“Aktualisht unë s’kam ndonjë kërkesë konkrete për Malin e Zi sepse unë pres me i gjetë të gjeturat e Komisionit. Dua ta di se çka kam në dorë dhe çka po synoj por kuptohet se s’ka marrëveshje të njëanshme për kufi. Pse e ka ratifiku Mali i Zi kjo nuk na obligon ne”, tha Haradinaj për televizionin publik.

“Ky Komision sot ka fillu punë zyrtarisht dhe ky e gjen të vërtetën se çka ka ndodh në procesin paraprak, ku janë lëshimet, ku janë gabimet dhe atë të vërtetë do të na e raportojë Qeverisë, parlamentit dhe popullit, por edhe miqve. Kur e kemi atë të vërtetë do të analizojmë se në çfarë drejtimi me shku me këtë temë”, tha Haradinaj.

Ndërkaq sa i përket liberalizimit të vizave ai tha se nuk ka dëshirë të jetë pengesë e liberalizimit, por shpreson që çështja e Demarkacionit do të kryhet në afat të shpejtë, por pa dhënë datë të caktuar.