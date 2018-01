Haradinaj: Kam pasaportë të Shqipërisë

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes rrjetit social Facebook ka thënë se ka pasaportë të Republikës së Shqipërisë.

“Vitin e kaluar, gjatë periudhës së qëndrimit tim në Strasburg, me dekret të posaçëm nga ish-presidenti i Republikës së Shqiperisë, Bujar Nishani, me është dhënë shtetësia shqiptare, mua dhe bashkëshortës sime, Anitës. E falënderoj shtetin shqiptar dhe e kam për nder të jashtëzakonshëm, që sot u pajisa me pasaportën e Republikës së Shqipërisë.

RH”