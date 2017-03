Haradinaj: Jam i indinjuar me atë çfarë ndodhi sot në Londër

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka shprehur indinjatë ndaj sulmit terrorist që ka ndodhur sot në Londër, duke bashkëndje me familjet dhe me popullin britanik.

“Jam i indinjuar e i mërzitur me atë çfarë ndodhi sot në Londër. Në këto çaste bashkëndjej me familjet dhe me popullin britanik. Kosova i ka 1001 arsye më shumë të jetë solidare me Londrën sot! Ngushëllimet e mia më të thella për familjet, qeverinë dhe popullin britanik”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.