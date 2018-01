Haradinaj i kundërpërgjigjet Vjosa Osmanit: Ti nuk i din ‘sendet’ brenda partisë tende

Postimi i tij i plotë në facebook:

Zonjë nuk i dinë tana “sendet” ti në partinë tënde…!!

Të kuptojë ju duhet ashtu të thoni,sepse pretendonë me e marë fronin e LDK-së, gjë qe edhe sinqerisht do me vinte mirë, por ke edhe një grup tjetër mbrenda partisë suaj që pretendon njëjt si ju duke llogarit edhe Hotin si grupë në vete…..!!!

Suksese ne rivitalizimin e partisë !!

Koha e soastrimit te mbeturinave të LKJ-së jo vetëm për LDK-në porë edhe për te gjitha partitë tjera ketu në Kosovë…..!

Mjaftë më…!