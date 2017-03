Haradinaj falënderon kongresmenin Engel për mbështetjen që po i jep

Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka falënderuar kongresistin amerikan, Eliot Engel, për mbështetjen ndaj tij dhe Kosovës.

“Kosova është me fat që e drejta e saj për të qenë e lirë dhe e pavarur, është kuptuar më mirë se kurrë, nga gardianët e lirisë në Botë, siç janë SHBA dhe BE. Pa këtë përkushtim të tyre, Kosova dhe çdo njëri prej nesh, do të duhej të priste gjatë ta fitonte lirinë e mohuar.

“Në mesin e atyre që u vunë në anën e të drejtës sonë për jetë dhe liri, është edhe kongresisti Eliot Engel”.



Një falënderim nga zemra për kongresistin Engel, për ShBA dhe për gjithë të tjerët, për krejt çfarë kanë bërë e po bëjnë, që edhe një popull i vogël, të jetë në mesin e popujve të lirë të Evropës”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

Përfaqësuesi demokrat në Kongresin amerikan, Eliot Engel mbajti të mërkurën një fjalim mbi politikën e Shteteve të Bashkuara karshi Kosovës.

Atje, amerikan ka folur edhe për arrestimin e liderit të AAK-së, Ramush Haradinaj, ku ka theksuar se është e papranueshme që Serbia po abuzon me Interpolin për të synuar mbajtjen dhe ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës.