Haradinaj e quan të padrejtë mbajtjen në burg të Kurtit dhe të Bujupit

Përndjekje i ka quajtur kryeministri i Kosovës rastet ndaj deputetëve të Kuvendit të Kosovës për rastet e gazit lotsjellës, raporton KTV.

Ramush Haradinaj ka thënë se mbajtja e Albin Kurtit e Donika Kadaj Bujupit, për shkak të kundërshtimeve të tyre politike, është e padrejtë. Pos deputetëve të Vetëvendosjes, të akuzuar ka edhe nga vetë partia e Haradinajt.

Ministri Pal Lekaj dhe deputetet Teuta Haxhiu e Time Kadrijaj janë gjithashtu të akuzuar për gazin lotsjellës sa ishin në opozitë por ndaj tyre ende nuk është mbajtur asnjë seancë e shqyrtimit kryesor.

Pikërisht forma e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, të cilën këta deputetë e kundërshtonin, u miratua nga Haradinaj dhe kabineti i tij qeveritar.

Seanca me fjalët përfundimtare ndaj Albin Kurtit, Albulena Haxhiut, Faton Topallit e Donika Kadaj Bujupit mbahet gjatë kësaj jave. Nuk dihet nëse trupi gjykues do të shpallë aktgjykimin atë ditë apo kjo do të bëhet më 2018.