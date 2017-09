Haradinaj e Mustafa sot do të takohen!

Kryeministri në detyrë i Qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, pritet që sot në mesditë të takohet me kryeministrin e porsazgjedhur Ramush Haradinajn për t’ia dorëzuar postin. Kështu ka paralajmëruar këshilltari i Haradinajt dhe kryetari i degës së AAK-së në Prishtinë, Avni Arifi, përmes rrjetit social “Facebook” i cili ka përmendur që pranim dorzimi do të ndodhë në orën 11:30. Haradinaj është zgjedhur kryeministër me 61 vota gati tre muaj pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Kjo qeveri numëron gjithsej 21 ministri./KI/

Related