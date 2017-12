Haradinaj e arsyeton rritjen e rrogave për vete dhe kabinetin e tij

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se është e pa kuptimtë që kryeministri të ketë rrogën 1300 euro duke marrë parasysh përgjegjësinë politike që ka.

Këto komente ai i bëri gjatë takimit që pati me gazetarët dhe përfaqësuesit e shoqërive civile me rastin e festave të fund vitit.

Kreu i ekzekutivit, Ramush Haradinaj vendimin për rritjen e rrogave e ka konsideruar si tregues se është duke u punuar për vendin në mënyrë transparente.

“Unë e kam rrit rrogën time vetë, e kam rrit pagën e kolegëve të mi po iu them diçka ua keni besuar këtyre njerëzve 2 milionë euro me i menaxhuar është e pa kuptim përgjegjësia politike e para, përgjegjësia edhe financiare e një kryeministër me pas rrogën 1300 euro, ose vjedh, ose është i pa sinqertë i mashtron popullin e vet. Unë po mendoj me punua, po mendoj me i shërbye vendit tim, iu kom dedikuar edhe i ftoj kolegët e mi të Qeverisë që vërtetë ta respektojnë përgjegjësinë që na e kanë dhanë populli. Tani ata që mendojnë që kam gabuar që e kam bërë shpejt a ku di unë edhe ata kanë të drejtë nuk është një vendim i përkryer por sipas bindjes sime është një tregues se dojmë me punua në këtë vend edhe atë në mënyrë më transparente që i takon”, tha kryeministri Haradinaj.

Gjatë takimit me gazetarët Haradinaj tha se dëshiron ta bëjë Kosovën një vend që vepron dhe kryen punë.

Sipas tij Qeveria që ai udhëheqë nuk do e sjell vetën në pozitë që t’i fsheh veprimet e saja, por do të jetë e hapur për kritika.

“Dëshira jem është me ndërrua Kosovën, pra një Kosovë që vepron, një Kosovë që kryen punë, do të vazhdojmë me qenë veprues gjithë kohën, njëkohësisht transparent para qytetarëve. Qeveria që udhëheq nuk ka me e pru veten në momente që veprimet e veta me i fshehë, jemi të hapur për mendime dhe kritika, jemi të hapur për pikëpamjet por nuk punojmë fshehtë“, tha ai.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, me anë të një vendimi ia ka rritur vetes pagën, anëtarëve të kabinetit qeveritar, këshilltarëve dhe disa zyrtarëve të stafit të zyrës së kryeministrit.