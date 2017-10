Haradinaj: Do ta sjellim një plan për pozicionin e Kosovës në temat me rëndësi

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar se Qeveria e Kosovës së shpejti do të sjellë një plan për çështjen e dialogut me Serbinë, marrëveshjet dhe të gjitha çështjet me rëndësi.

Sipas tij, që nga ardhja në Qeveri kanë bërë kujdes të madh rreth dialogut dhe marrëveshjeve të arritura dhe me një afat të caktuar do të raportojnë në Kuvend.

“Gjithashtu e kemi paraparë që të propozojmë një plan për pozicionin e Kosovës në të gjitha këto tema, pra jo të jetë pronë e Presidentit dhe Qeverisë por ta sjellim në Kuvend”, tha ai në seancën e Kuvendit të Kosovës./KI/