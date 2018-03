Hapet kampanja “Drejtësia dhe biznesi”

Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), do të hap sot kampanjën “Drejtësia dhe biznesi”, raporton ekonomia-ks.

Me këtë rast, Ministri i Drejtësisë, z.Abelard Tahiri, së bashku me drejtorin e KIESA-s, Besian Mustafa, përfaqësuesin nga Oda Ekonomike e Kosovës, Berat Rukiqi, dhe drejtorin e Odës Ekonomike Amerikane, Arian Zeka, do të takohen me bizneset e rajonit të Ferizajt, për të diskutuar se çfarë mund të bëhet më shumë për qasjen më të lehtë të bizneseve në drejtësi.