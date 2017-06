Hapet gara për zgjedhjen e kreut të ri të PD-së

Pas humbjes së zgjedhjeve nga ana e PD-së, pritej një reflektim nga ana e Lulzim Bashës përmes një dalje publike.

Dhe pikërisht kështu ndodhi.

Basha para mediave tha se nuk mund bënte dorëheqje, por ngrin të gjitha funksionet e tij në PD, duke ia deleguar kompetencat dy nënkryetarëve dhe Sekretarit të Përgjithshëm.

Në këtë mënyrë Basha hap garën për zgjedhje brenda PD-së.

Tashmë pritet një analizë nga ana e demokratëve për humbjen e zgjedhjeve.

“Ngrij të gjitha funksionet e mia në PD dhe ia delegoj dy nënkryetarëve. Me këtë i hap rrugë nisjes së garës për kryetar brenda Partisë Demokratike. Gjeja më e lehtë për mua do ishte të largohesha. Por e di se ça ka ndodhur. Jam i vendosur të mbajë përgjegjësi, jo duke ikur, jo duke braktisur demokratët, por duke luftuar për ta me ta”, tha ai.

Ndërsa Lulzim Basha nuk ka të drejtë të shkelë në zyrën e kryetarit, por do të duhet të përgatisë programin e tij si kandidat për të rimarrë postin e kreut të PD-së.