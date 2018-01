Han: Serbia së pari të zgjidhë çështjen e hapur me Kosovë pastaj në BE

Komisionari për zgjerim i BE Johanes Han tha se viti 2025 është real për valën e re të zgjerimit dhe se Serbia dhe Mali i Zi aktualisht më së largu kanë arritur, shkruan Kosova.info.

Han tha se çështja kryesore në “detyrat e shtëpisë”, për të gjitha vendet kandidatë sit ë jetohet në sundim të ligjit dhe e dyta çështja e kufijve.

“Gjithsesi nuk do të pranojmë vendet që kanë çështje të hapura me fqinjë. Konfliktet rreth kufijve sic kanë Sllovenia dhe Kroacia më nuk do të ekzistojnë në BE. Kuptohet Serbia duhet të zgjidhë së pari çështjen e parë Kosovën, e këtu janë të hapura çështjet e Serbisë dhe Kroacisë, Mali I Zi dhe Kosovës, Shqipërisë dhe Greqisë”, tha Han. /Kosova.info/