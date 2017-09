Hamiti: Çështjet madhore kombëtare nuk duhet të jenë pjesë e prijësve fetar

Profesori i Fakultetit të Studimeve Islame Xhabir Hamiti tha se edukata fetare, e cila rregullohet përmes një komisioni, përmes një grupi të ekspertëve, nuk do të ishte negative për vendin tonë, njofton Klan Kosova.

Në Info Magazine në Klan Kosova, Hamiti tha se çdo edukim i mirëfilltë është një pasuri dhe një kulturë.

“Pse mos të dinë fëmijët tanë për fenë, për historitë e feve të tjera, pse mos të dinë për mënyrën dhe formën se si pjesëtarët e komuniteteve të tjera i luten Zotit?”.

“Edukata fetare është një pasuri dhe një kulturë. Format dhe mënyrat se si do të rregullohej kjo, është çështje e ekspertëve, por nuk mund të thuash se një edukatë e mirëfilltë është e dëmshme, assesi në asnjë formë, dhe në asnjë mënyrë”.

Tutje, Hamiti foli edhe për hoxhallarët me adresime të ndryshme fetare, disa prej të cilëve po nxisin urrejtje në shoqërinë tonë.

“Zakonisht këta kanë ra pre e këtyre devijime që janë përdorur në emër të feve. Në Kosovë, Shqipëri dhe Ballkan, ka qenë një dendësi e madhe e organizatave joqeveritare të cilët në një mënyrë euforike, duke mos bërë dallime mes kulturës dhe festë, që t’i praktikojnë edhe tek ne”.

“Ata s’janë në gjendje të bëjnë dallime mes kulturës dhe fesë islame në këtë rast. Ka ndodhur që ato modele janë munduar të praktikohen tek ne, por kanë shkaktuar probleme dhe turbullira. Brishtësinë e komuniteteve myslimane që nuk kanë azhure, nuk kanë qenë të vetëdijshëm për rrezikun e mëvonshëm që mund të shkaktojnë për ligjërime të tilla”.

“Rrjetet sociale ua kanë mundësuar atyre që të plasojnë mendimet e tyre të pakontrolluara, të paredaktuara, njerëz që s’kanë kurrfarë njohurie”.

Hamit ndër të tjerash shpjegoi se cila në fakt është detyra e një hoxhe.

“Do t’i këshilloja të gjithë miqtë e mi, prijësit fetar që të merren me besimtarët e vet dhe të mos shkaktojnë në emër të deklarimeve të tyre fetare, të shkaktojnë huti dhe përçarje në mesin e qytetarëve. Njerëzit duhet të edukohen në aspektin shpirtëror dhe t’i lidh ata me Zotin, çështjet madhore të cilat janë me konsensus të historianëve, çështje madhore kombëtare, nuk duhet të jenë pjesë e prijësve fetar të sotëm dhe përmes deklaratave të tyre të shkaktojnë huti, le t’ia lëmë historianëve ose pedagogëve që ata të sjellin një vendim kush ka qenë kombëtar e kush jo”.

“Është çështje e akademisë, nuk është çështje e jona, s’jemi ekspert të kësaj fushe”.