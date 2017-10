Hamilton “prek” titullin, fiton në Japoni

Ishte e bukur deri sa zgjati ëndrra e Ferrarit. Shpresat për Botërorin u shuan në agimin Europian të Cmimit të Madh të Japonisë, kur një problem në kandelën e makinës së Sebastian krioi fillimisht problem në momentin e nisjes, për të arritur te tërheqja e hidhur në xhiron e katërt. Me kokëkuqen e parakaluar nga Verstappen dhe të lënë mënjanë nga të tjerët, shuhen dhe iluzionet për një përmbysje ndaj Lewis Hamilton. Anglezi fitoi garën duke lënë pas në vendin e dytë Max Verstappen dhe Daniel Ricciardon me australianin që mbrojti duke mos u dorëzuar vendin e fundit në pod, duke fluturuar me një distancë prej 59 pikësh ndaj gjermanit.

Pas dy javësh në Austin, Lewis do të ketë shansin e “match point-it” të parë, do t’i mjaftojë të marrë 16 pikë më shumë se Vettel në Teksas për të rrëmbyer titullin e tij të katërt Botëror. Një skenar i paimagjinueshëm jo vetëm në verë, por edhe një muaj më parë, kur para garës në Monza kur Vettel ishte kryesues i Botërorit me 7 pikë avantazh.

Pas atyre që ndodhën në xhiron e parë në Suzuka, nuk është se gara e humbi krejt adrenalinën, por nuk mund të dhuronte emocione nga ato që krahasohen me një luftë për Botërorit me Red Bull që zunë dy vendet e fundit në pod pas Hamilton, të cilit për të fituar Cmimin e 8 të Madh këtë sezon ju desh të përpiqej deri në fund. Max Verstapen provoi ta sulmonte, por Hamilton menaxhoi avantazhin duke shfrytëzuar dhe një manovër të Alonsos të rikapur një xhiro më pas, me spanjollin që ashtu si në Malajzi hetohet për mungesë respektimi të flamujve blu. Pas podit, në vendin e 4 Bottas, që lë pas Raikkonen, Kimi u ngjit me ritëm të mirë deri në vendin e pestë ndërkohë që në zonën e pikëve dhe Ocon e Perez, respektivisht në vendin e 6 dhe të 7, pastaj në të 8-in dhe të 9-in, makinat Haas të Magnussen dhe Grosjean, ndërsa i dhjeti Massa që u mbrojt nga Alonso në vendin e 11.

Hamilton pret vetëm aritmetikën për të festuar, Red Bull konfirmon progresin, ndërsa Ferrarit i mbeten vetëm pengjet, për kokëkuqen është Game Over./ss/