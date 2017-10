Haliti: VV ka ndal integrimin e Kosovës në mekanizmat evropian

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, duke replikuar me deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë se si VV me veprimet e veta e kanë ndal integrimin e Kosovës në mekanizmat evropian, por gjithashtu kanë ndal demokratizimin në Kosovë.

“Kosova është e lirë, dhe as Zajednica, as lista serbe, as partia e Vuçiqit, as partia e Putinit nuk kanë shanse të hynë këtu, harroje sepse ne jemi të orientuar si popull diku tjetër”, tha ai.