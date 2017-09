Haliti: Pozitë dhe opozitë të jenë bashkë për interesa nacionale

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Xhavit Haliti, pret që pozita dhe opozita në këtë mandat të jenë bashkë për interesa nacionale të vendit.

Në një intervistë për ‘Epokën e Re’, Haliti ka thënë se do të ishte mirë që kryeministrit Haradinaj t’i lejohet të punojë, pastaj për çfarëdo të mete në qeverisje të debatohet në Kuvendin e Kosovës.

Duke iu përgjigjur kërkesës së opozitës për rrëzimin e kësaj Qeverie, Haliti ka pyetur se pse u dashka të rrëzohet një Qeveri e cila është pro BE-së, NATO-s, luftës kundër korrupsonit dhe krimit të organizuar.

Ai ka theksuar se çështja e demarkacionit me Malin e Zi, nuk do të jetë problemi kryesor i kësaj Qeverie, për të cilën çështje shpreson se do të zgjidhet në diskutime me Qeverinë e Malit të Zi.

“Problemi kryesor për këtë koalicion është lufta kudër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, ka thënë Haliti.