Haliti: Miratimi i Demarkacionit është i pashmangshëm

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, edhe më tutje vazhdon të këmbëngul se miratimi i Marrëveshjes për Demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi është i pashmangshëm. Sipas tij, pa i siguruar votat e mjaftueshme Demarkacioni nuk duhet të dërgohen në Kuvend.

E në anën tjetër, zëvendëskryeministri Fatmir Limaj ditë më parë pati paralajmëruar që Qeveria do ta sjellë në Kuvend një version për Demarkacionin, që do të jetë i pranueshëm për të dyja palët, duke mos dhënë detaje rreth këtij versioni. Më 15 janar Komisioni për Punë të Jashtme do ta mbajë mbledhjen e radhës, ku do ta shqyrtojë Projektligjin për Demarkacionin, për të cilin pritet të votohet nëse do të shkojë ose jo në seancën e Kuvendit për miratim. Kjo pasi Komisioni Shtetëror për Demarkacion, i emëruar nga kryeministri Haradinaj, në mbledhjen e fundit ka paraqitur disa fakte të reja që mund të ndikojnë në Marrëveshjen për Demarkimin e Kufijve mes Kosovës e Malit të Zi. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, tha për gazetën “Zëri” se për Demarkacion po presin vendimin e Komisionit për Punë të Jashtme. Por, ai edhe një herë ka bërë thirrje që nëse nuk ka vota për t’u kaluar kjo çështje të mos shkojë në votim. “Po presim Komisionin, nëse e kalon Komisioni, Demarkacioni vjen në Kryesi dhe Kryesia do ta caktojë datën. Por, unë mbetem tek ajo që kam thënë më herët, që nëse Demarkacioni nuk i ka votat për t’u votuar dhe për t’u kaluar si problem, atëherë është më mirë të mos futet në votim, sepse nëse s’i kemi votat për ta kaluar dhe e çojnë në votim ne bëjmë një gabim tepër të madh”, ka thënë ai.

Haliti këtë çështje e konsideron të përfunduar, pasi tha se Marrëveshja është nënshkruar nga përfaqësues të popullit kosovarë. Sipas tij, Kosova bën mirë ta pranojë këtë marrëveshje në mënyrë që të mos i prishë marrëdhëniet me Malin e Zi. “Ministri i Jashtëm dhe ai i Brendshëm e kanë nënshkruar Marrëveshjen në emër të Kosovës dhe në prezencë të ndërkombëtarëve. Nëse është vendosur firma në emër të shtetit dhe nëse ke pasur autoritet, atëherë kjo çështje është e përfunduar. Tani Mali i Zi është anëtar i NATO-s dhe kur e kemi këtë parasysh interesi i Kosovës është që me Malin e Zi t’i kemi raportet e mira dhe jo të futemi në spektrin e konflikteve”, tha Haliti.