Haliti: Kadri Veseli do të jetë në krye të Kuvendit

Deputeti i Kuvendit të Kosovës si dhe nënkryetari i Partisë Demokratike, Xhavit Haliti pak minuta më parë është regjistruar në listën e deputetëve të dala nga zgjedhjet e fundit të parakohshme parlamentare në Kosovë.

Haliti pas regjistrimit shprehu bindjen se kreu i partisë që ai i takon, Kadri Veseli, do ta marrë postin e kreut të Kuvendit të Kosovës. Ndonëse ai u shpreh se zyrtarisht PDK ende nuk ka marrë asnjë emër se kush do të jetë kandidat për kryeparlamentar.

Ai tha se kryetari i Kuvendit, kreu i PDK’së, do t’i ketë votat në votimin e parë.

Tutje Haliti shprehu bindjen e tij se koalicion PAN do ta vendosë Veslin si kandidat për kryeparlmentar.

“Zyrtarisht ne nuk kemi akoma asnjë emër. Por nga aspekti i përgjegjësisë në parti dhe koalicion, zotit Veseli i takon të jetë kryetar i Kuvendit. Askush nuk do ta mohojë një gjë të tillë. Unë po them se Veseli do të zgjedhjet. Nuk ka tjetër”, ka thënë Haliti.