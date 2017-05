Halil Matoshi zyrtarisht në AAK

Tani më është zyrtarizuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës aderimi i Halil Matoshit në këtë parti.

Lideri i partisë Ramush Haradinaj, i ka uruar mirëseardhje në parti Matoshit, duke thënë se më të do të punohet për të mirë të vendit, raporton lajmi.net.

“Për ne shqiptarët Halil Matoshi është emër i njohur, në përpjekje bashkë me Ibrahim Rugovën ka përçuar mesazhe të rëndësishme për vendin. Me Halilin fatin e njëjtë e kanë përçuar edhe të burgosurit shokët e tij. Halili njihet për fjalët e tij, ne jemi të lumtur që e kemi në mesin tonë. Njerëzit e këtij vendi duhet me u bashku me punu për vendin pa hile”, ka thënë Haradianj.

Ndërsa, i sapo aderuari në AAK, Halil Matoshi ka thënë, se beson të lideri Ramush Haradinaj dhe kjo është arsyeja pse i është bashkuar partisë së tij.

Ai, më tutje, ka thënë, së bashku do të punohet për të mirën e vendit.