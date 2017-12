Hajdari: Shifrat e pronave të uzurpuara në veri do të ulen në zero

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) të mërkurën ka zhvilluar aksionin e fundit për këtë vit për lirimin e pronave të uzurpuara në veri të Mitrovicës, e të cilat janë në menaxhim të saj, shkruan sot Koha Ditore.

Kryeshefi i kësaj agjencie, Ekrem Hajdari, në konferencën e fundvitit, ka thënë se ky do të jetë aksioni i fundit për këtë vit për lirimin e aseteve shoqërore.

“Në bazë të informatave që kemi besojmë që kjo shifër do të arrijë edhe në zero. Shumica e uzurpatorëve serbë kanë shprehur dëshirën që të nënshkruajnë kontratat për qiramarrje me AKP-në”, ka thënë Hajdari.