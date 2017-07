Hajdar Beqa “godet” Visar Ymerin

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hajdar Beqa, ka reaguar ashpër ndaj intervistës së kryetarit të Vetëvendosjes, Visar Ymeri, për gazetën serbe Danas ku ka thënë se PDK-në duhet ta nxjerrin në opozitë.

Statusi i plotë i deputetit Beqa:

“Visar Ymeri denoncon PDK-në në Serbi.

Visari, paska kërkuar sot edhe në Serbi ndihmë për ta zhdukur PDK-në!

I mjerë kamarieri i mjerë! Denoncime dhe sharje tash edhe në Serbi! Po, a e din more Visar se po të mos ishte kjo PDK-ja për Serbinë, ti ende do ishe kamarier i denjë! Turp! Kjo është VV e vërtetë, ky është kryetari i tyre i mjerë që don me bashku Shqipërinë etnik”, ka shkruar Beqa në rrjetin social Facebook.