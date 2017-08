Hadërgjonaj: Vonesa për krijimin e institucioneve,rrezik për vendin

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, ish-zëvendëskryuetare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, Safete Hadërgjonaj, ka thënë se vonesa për krijimin e institucioneve të reja u dërgon mesazhe negative investitorëve, e dëmton kredibilitetin e vendit te ndërkombëtarët, edhe ekonominë, e rritë edhe më shumë deficitin tregtar, rrezikon partneritetin me institucionet financiare ndërkombëtare, e dëmton zhvillimin e biznesit në Kosovë, si dhe thellon edhe më tutje shkallën e lartë të papunësisë. Hadërgjonaj për ‘Epokën e Re’, ka folur për krizën financiare që ka kapluar ‘Infrakos’ dhe ‘Trainkos’ dhe ka thënë se ndërmarrjet publike duhet t’i sigurojnë pagat e të punësuarve të vetë me punën e tyre.Megjithatë ajo ka theksuar se ndoshta me rishikim të buxhetit duhet të subvencionohen prapë këto ndërmarrje që të dalin nga kriza./KI/

