Guskova: Nëse Serbia heqë dorë nga Kosova, pse Rusia ta kundërshtojë?

Procesi i dialogut i cili ka marrë një kthesë të papritur pas vrasjes së njërit prej krerëve të serbëve të Kosovës Oliver Ivanoviç, po hyn në fazën përfundimtare. Kjo, sipas ekspertëve rus, u bë edhe më e dukshme pas intervistës së presidentit serb Aleksandar Vuçiq në kanalin televiziv shtetëror serb RTS më 14 janar. Në të, Vuçiq për herë të parë shprehu shqetësimin se zgjidhja e çështjes së Kosovës nuk mund të pranohet brenda kornizës kushtetuese ekzistuese të Serbisë, shkruan Kosova.info.

Është koha që Serbia të zgjidhë çështjen e Kosovës, siç e kërkon Perëndimi, thotë Elena Guskova, udhëheqëse e Qendrës për Studimin bashkëkohore të krizave Ballkanike të Institutit të Studimeve Sllave të Akademisë Ruse të Shkencave dhe anëtare e Senatit të Republika Srpska. Sipas mendimit të saj, gjithçka që kemi parë deri tani – si Marrëveshja e Brukselit dhe negociatat me Prishtinën – ishte faza që i paraprin vendimit më të rëndësishëm.

“Më duket se zgjidhjen do ta shohim këtë vit 2018. Pse mendoj kështu? Nëse deri më tani qëllimi përfundimtar i bisedimeve për Kosovën është fshehur nga serbët, tani Perëndimi thotë haptazi: ju duhet të njihni pavarësinë Kosovës. Por si mund të bëhet kjo në mënyrë që njerëzit të kuptojnë “saktë” dhe të mos rebelohen kundër pushtetit? Mendoj se autoritetet e kuptojnë se është e pamundur që në vendimi përfundimtar të tingëllojë fjala “pavarësi”. Ndoshta, Beogradi do ta bëjë këtë, “tha Elena Guskova për EADaily.

Duke iu përgjigjur kërkesës së EADaily për të komentuar mbi deklaratën e Presidentit rus Vladimir Putin se Moska do të mbështesë çdo zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët që do të arrihej nga Beogradi dhe Prishtina, ajo rikujton: Pozicioni i Rusisë për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës sot paraqet pikën kryesore në politikën e jashtme të Rusisë në Ballkan.

“Dhe kështu do të jetë derisa udhëheqja serbe nuk do të ndryshojë vendimin e saj. Territori i Kosovës është territori serb. Prandaj, Rusia tani mbështet Beogradin në mohimin e mundësisë së pavarësisë së Kosovës. Por nëse Beogradi vendos të japë ose tu shesë këtë territor shqiptarëve, cfarë kuptimi ka Rusia të këmbëngul në pozitën e saj? Është e natyrshme për Moskën që vetë Beogradi të marrë vendime për të gjitha çështjet e politikës së brendshme dhe të jashtme. Në rast të një ndryshimi në pozitën e Serbisë, Rusia do të ndryshojë vet, duke mbështetur çdo vendim të Beogradit. Dëshiroj të tërheq vëmendjen tuaj për faktin se Rusia kurrë nuk ka vënë kushte për Beogradin qoftë në politikë të jashtme apo të brendshme “, tha Elena Guskova.

Siç kujtoi ajo, Serbia ka marrëdhënie shumë serioze dhe të ngushta me BE dhe NATO. Evropianët dhe amerikanët vazhdimisht po vendosin kushte të reja për Beogradin. “Dhe Rusia gjithmonë ka qenë miqësore ndaj Serbisë. Por Beogradi duhet të zgjedhë se cilin karakter të marrëdhënieve e preferon, “tha Guskova.

“Mendoj se ky vit do të jetë vendimtar në përcaktimin e politikës së jashtme të Serbisë. Nëse ajo plotësisht i përmbush të gjitha kushtet e Brukselit dhe Uashingtonit, atëherë, ndoshta, ajo do të lejohet të afrohet me BE. Prandaj, do të pajtohet me pavarësinë e Kosovës, do të vendosë sanksione kundër Rusisë, do të mbështesë plotësisht orientimet e tregtisë dhe të politikës së jashtme të BE dhe do të bashkëpunojë sa më shumë me NATO-n. Ndërsa kërkesa për Kosovën, e cila është nënshkruar nga mijëra njerëz – kjo është një dukuri normale, ajo reflekton shqetësimin e shoqërisë serbe fatin e serbëve të Kosovës”, – tha udhëheqësja e Qendrës për Studimin bashkëkohor të krizës në Ballkan pranë Institutit të Studimeve Sllave të Akademisë ruse të Shkencave. /Kosova.info/