Gruri zvogëlon gurët në idhcë

Një nga drithërat më të përhapura, gruri, por vlerës ushqyese që posedon ofron edhe atë shëruese. Në mënyrë të shkëlqyeshme rregullon punën e zorrëve, ndikon mirë në mikroflorë dhe zvogëlon gurët në idhcë.

Buka është prodhimi i parë kur përmendim grurin. Gruri është i pasur me shumë vitamina, minerale dhe mikroelemente, prandaj është shumë e pranishme te ne. Është e pasur me fibra bimore, të cilat rregullojnë punën e zorrëve. Në 100 gramë gjenden rreth 45 gramë fibra dietale. Ushqimi i pasur me fibra dietale, në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikon në zvogëlimin e gurëve në idhcë.

Fibrat nga gruri përshpejtojnë kalimin e ushqimit përmes sistemit të tretjes. Po ashtu ndikojnë mirë edhe në uljen e yndyrës në gjak dhe triglicerideve. Është vërtetuar edhe roli i grurit në shërimin e kolesterolit në gjak.

Të gjithë ata që kanë telashe tretjen apo me kapsllëkun, krundet e grurit janë zgjidhje ideale. Janë të pasura me fibrat që kanë ndikim laksativ, prandaj edhe sugjerohet për të gjithë ata që vuajnë nga problemet me zorrë të trashë.