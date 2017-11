“Grupi Kumanova”- Diaspora ne Vjenë organizon protestë

Shqiptarët e diasporës në Austri, do të organizojnë proteste në Vjenë, me date 12.11.2017, në ora 13:00.

Sipas organizatorëve, kjo protestë do të mbahet kundër shqiptimit të dënimit, kapital për të dënuarit e “Grupit Kumanova”..

“Stop dënimeve kriminale-raciste të gjykatës në Shkup”, thuhet ne ftesën e protestës, e cila do te mbahet të dielën.

Njëherit, organizatorët ftojë në këtë protestë të gjithë shqiptarët , protestë kjo qe sipas tyre, do të jetë e qetë dhe masovike.

Përndryshe, me 02. 11.2017, Gjykata ne Shkup ka dënuar “Grupin Kumanova”, me gjithsejtë 746 vjet burg, kurse 7 prej këtij grupi janë dënuar me burg të përjetshëm.

Ndërkaq, ky vendim i Gjykatës së Shkupit është vlerësuar nga autoritetet në Kosovë, si vendim politik dhe njeherit viktimë e vendimeve politike ne Maqedoni, janë shqiptarët. K.I/L.BEKA