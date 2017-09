Gruevskit i vazhdon masa e bllokimit te pasaportes

Kreut të VMRO-së, Nikolla Gruevski i është refuzuar kërkesa për shfuqizimin e vendimit për marrjen e dokumenteve për udhëtim. Këshilli Penal i Gjykatës Themelore Shkupi 1 ka vlerësuar se kërkesa e ish-kryeministrit është e pabazë. Gruevski kishte deklaruar se pasaporta i duhet për udhëtime zyrtare jashtë vendit.

“Masa e përkujdesit: marrje e përkohshme e dokumenteve për udhëtim dhe ndalesa për dhënie të dokumenteve të reja për kalimin e kufinjve shtetëror dhe masa e marrjes së dokumenteve diplomaitke – mbeten në fuqi”, thuhet në njoftimin e gjykatës. Pasaporta Gruevskit i është marrë më 3 korrik me vendim të Gjykatës Themelore Shkupi 1 me kërkesë të Prokurorisë Speciale Publike. Ne nderkohe pritet te shpallet edhe vendimi nese do t’i kthehet pasaporta ish drejorit te DSK-se, Sasho Mijallkov, ose jo.