Gruaja e yllit të Real Madrid ju lë pa fjalë, shikoni si luan me top

Vetëm pak ditë më parë sulmuesi kampionit e Europe me Realin e Madridit, Mateo Kovaçiç, i ka dhënë fund beqarisë, duke lidhur kurorën me modelen bukuroshe kroate Izabel Andrenjiç dhe duke e çuar kështu një hap më tej lidhjen e tyre disavjeçare.

Por së fundmi, futbollisti kroat i madrilenëve dhe bashkëshortja e tij Izabel duket se po e shijojnë muajin e mjaltit. Raportohet se dyshja po pushon në brigjet franceze.

Por ajo që ka tërhequr vëmendjen e mediave është se video e shkëputur nga një moment relaksi të çiftit, i cili është filmuar duke luajtur me top në anije. Këtë video e ka publikuar në rrjetet sociale vetë Izabela dhe menjëherë ka vërshuar një lumë komentesh e pëlqimesh, raporton Syri.net.

Nëse Mateo është një sulmues shumë i mirë, duket se nuk ngelet pas as Izabel, e cila rivalizon me të në mbajtjen e top[it me kokë, si të ishte një profesioniste e vërtetë.