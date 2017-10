Gruaja 43 vjeçare që ka lindur 11 fëmijë (Video)

Të bëhesh prind është një nga dëshirat më të dëshiruara për çdo çift.

Pothuajse edhe kur jeni në marrëdhënie kënaqeni me kohën duke folur me partnerin tuaj, ditën kur do të keni fëmijë. Edhe nëse nuk e keni përjetuar kurrë këtë, çdoherë që flet këtë temë, ju bën të ngazëllyer. Disa çifte gjithashtu priren të flasin shumë për çështjen e prindërimit, ku ata gjithashtu vendosin emrin e foshnjës ende pa u martuar dhe pa filluar të kenë fëmijë. Gjithashtu çiftet flasin edhe për gjininë e fëmijës, edukimin dhe numrin e fëmijëve që do të kenë, transmeton lajmi.net

Prindërit meshkuj kanë treguar se nga eksperiencat më të mira të tyre në jetë është momenti kur e kuptojnë se gruaja e tyre është shtatzënë, por çfarë nëse e kupton se gruaja e tij në bark mbanë më shumë se dy fëmijë?!

Kjo grua ka lindur 11 bebe pa prerje cezariane!! Ajo ishte 43 vjeçare kur lindi 11 foshnja të shëndetshme dhe mjekët u tronditën pasi nuk kishin përjetuar një situatë të tillë asnjëherë. Gjashtë nga 11 foshnjat ishin djem të cilët ishin identikë me njëri-tjetrin.

Mjekët ishin të habitur se si mund të ndodhë një lindje e tillë pa prerje cezariane, ndërsa largësia nga fëmija e parë deri tek fëmija i 11 ishte 37 minuta.

Gruaja 43 vjeçare ka hyrë në librin Guinness të rekordeve.