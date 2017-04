Grima: Duel emocionues me Kosovën, synojmë kualifikimin!

Shqipëria në futbollin e femrave futet me objektivin maksimal për kualifikim në eliminatoret e Grupit B.

Ditën e sotme, në ambientet e stadiumit “Elbasan Arena”, në qytetin e Elbasanit, trajneri i kombëtares sonë të femrave, Armir Grima, zhvilloi konferencën e zakonshme zyrtare, një ditë përpara sfidës së parë, që do të luhet ditën e nesërme (të enjten) përballë Kosovës, në “Elbasan Arena”. Vetë trajneri Grima u shpreh se ndeshja do të ketë emocione të veçanta, duke marrë parasysh edhe faktin që do të luhet kundër Kosovës dhe se në kombëtaren kuqezi ka plot vajza që vijnë nga Kosova.

Por, trajneri Grima mendon se, pavarësisht kësaj rrethane, rezultati kërkohet të jetë pozitiv për kombëtaren shqiptare. Në grup, Shqipëria do të përballet edhe me Maltën e Greqinë. I pyetur nga gazetarët se cili ishte kundërshtari, të cilit i druhej më shumë, Grima veçoi Greqinë, pasi sipas tij ka cilësi, pa nënvlerësuar kurrsesi ekipet e tjera. Gjithashtu, trajneri shtoi se gjendja fizike e vajzave që drejton duket e mirë dhe se stërvitjet kanë qenë intensive, me qëllim të paraqitjes sa më dinjitoze në këto eliminatore.