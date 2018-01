Greqia optimiste për zgjidhjen e çështjes së emrit me Maqedoninë

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias, ka thënë se Athina dëshiron të zgjidhë problemin me emrin që ka me Maqedoninë.

“Mendoj se viti 2018 do të jetë viti kur do të zgjidhen çështjet e politikave të jashtme, të cilat kanë ngecur për dekada”, ka thënë Kotzias, pas një takimi me kabinetin e brendshëm.

“Ne do të kontribuojmë në mirëqenien e të gjithë Ballkanit”, ka thënë ai.

Ky konflikt ka penguar tentimet e Maqedonisë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian dhe në NATO.

Kryeministri grek, Alexis Tsipras dhe ai maqedon, Zoran Zaev, kanë diskutuar për këtë çështje përmes telefonit më 2 janar.

NATO pritet të nisë përsëri debatin për të ftuar Maqedoninë për t’u anëtarësuar, pasi Greqia ka përdorur veton më 2008.

Athinasit e kanë bllokuar për vite Maqedoninë, pasi pretendojnë se emri Maqedonia, i përket një pjese të një rajoni të Greqisë.

Ata po ashtu pretendojnë se Greqia është e lidhur edhe në mënyrë historike me atë emër.

Greqia është pajtuar që ta titullojë vendin ballkanik me emrin “Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë”, derisa të zgjidhet ky konflikt.