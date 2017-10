Gratë dhe vajzat e huaja që u dashuruan në Shqipëri gjatë komunizmit, por që përfunduan në çmendinë (Foto-Video)

Janë gra që u dashuruan me djem shqiptarë kur ata studionin në shkollat e vendeve të ndryshme, kryesisht në perëndim. U martuan dhe nisën të ndërtojnë familjen e tyre në Shqipëri, por ajo çfarë i priste as që ishte menduar prej tyre, shkruan gazetari Nebil Cika, raporton Kosova.info.

Nuk e kishin menduar kurrë ferrin që i priste. Mundimet e tyre do të nisnin pikërisht me vendosjen e regjimit të egër komunist i cili do t’iu vishte atyre, akuzën fatale “agjente të huaja”.

Sistemi komunist kishte rezervuar fatin e zi për ato gra, ashtu si dhe për shumë gra të tjera shqiptare që do të shtynin jetën e tyre nëpër burgje e kapmë internimi.

Xhelatët komunistë si Nevzat Haznedari, Xhavit Struga, Skënder Kosova e të tjerë, do të shënjonin për zi jetën e tyre. Shumë gra shqiptare e të huaja u vranë gjatë hetuesisë dhe të tjera përfunduan në çmendinë. Për Sigurimin e Shtetit, çdo grua e huaj e martuar me një shqiptar ishte një “agjente e huaj”, që duhej survejuar gjithmonë dhe në rastin më të parë të arrestohej, të dënohej dhe të asgjësohej, ose të largohej nga Shqipëria.

BarbaraI ishte fati i këtyre grave fatkeqe, të cilat dashuria njerëzore i solli në këtë vend “romantik” të Ballkanit dhe që pastaj kaluan nëpër kalvarin e burgjeve komuniste.

Xhovana Simoneti, italiane u martua me Haki Qatën, nga Tirana. Që të dy u burgosën dy here.

Bianka Balliçi, austriake, e martuar me Nedin Balliçin, nga Elbasani. Bëri 10 vjet burg dhe përfundoi në çmendinë. Mbas lirimit vdiq në spitalin psikiatrik.

Barbara Orgocka, polake u burgos bashkë me të shoqin Vasil Orgocka, nga Korça, i cili ishte inxhinier.

Vanda Tiko, polake, e martuar me mjekun Lefter Tiko nga Korça, që të dy përfunduan në burgjet e komunizmit.

Elena-orgockaElena Cami, ruse e martuar me ing. Minella Cami nga Korça. Burgosur që të dy.

Dina Thaçi, ruse, e martuar me Ahmet Thaçin nga Shijaku. Të dy të arrestuar dhe të burgosur nga Sigurimi i Shtetit.

Barbara Haxhihasani, hungareze. I shoqi, Fatos Haxhihasani, vari veten në hetuesi. Barbara u çmend në burg.

Viola Beqiri, ruse, me arsim të lartë, akuzohej për spiunazh. Sigurimi e detyroi burrin dhe fëmijët që ta braktisnin. /KI/