Graham: Këtë vit do e ndëshkojmë më shumë Rusinë

Senatori amerikan, Lindsey Graham është zotuar se do të kërkojë ndëshkim më të madh për Rusinë për shkak të dyshimit se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane, duke thënë se viti “2017 do jetë koha kur në Kongres do e godasim Rusinë në fundshpinë”.

Republikani Graham e ka bërë këtë koment në konferencën e sigurisë në Mynih më 19 shkurt.

Agjencitë amerikane të inteligjencës në muajin janar e kanë publikuar një raport që vlerëson se presidenti rus, Vladimir Putin ka urdhëruar një “fushatë ndikimi” që kishte qëllim minimin e besimit në sistemin zgjedhor amerikan. Kjo është bërë duke e denigruar kandidaten demokrate, Hillary Clinton.

Raporti thotë se Rusia ka zhvilluar fushatë preferuese për Donald Trump i cili ka fituar zgjedhjet e 8 nëntorit dhe është inauguruar si president më 20 janar 2017.

Graham ka thënë se kur të tejkalohen konfliktet e brenda pas zgjedhore, Kongresi “do të merret me gjëra të tjera, dhe në krye të prioriteteve do të jenë sanksionet kundër Rusisë”.

Ai ka thënë se shpreson që të fitoj përkrahje dypartiake për një ligj përmes së cilit do të vendoseshin sanksione shtesë kundër Rusisë “për ndërhyrje në zgjedhjet tona”.