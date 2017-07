Grabiten dy pushues në Vlorë, u merren bizhuteritë e mijëra lekë dhe euro

Dy pushues kanë denoncuar në polici se janë grabitur. Ngjarjet kanë nodhur në Vlorë dhe Dhërmi.

Burime nga policia thanë se dy pushuesve nga Kosova, u janë marrë çantat e dorës, ku kanë pasur bizhuteri dhe para.

Kështu, një ditë më parë gjatë natës, në Dhërmi, 53-vjeçari me inicialet F. M., pushues nga Kosova, i kanë marrë çantën personale në të cilën kishte disa bizhuteri me vlerë 700 euro. Po dje në orën 09:11, 21-vjeçarit me inicialet S. E., banues në Llabian, Kosovë, kallëzon se, në lagjen Pavarësia, i ka grabitur portofolin me kartën e identitetit, kartë banke BKT e Shqipërisë, 200 euro dhe 2000 lekë.

Për të dyja rastet policia nuk ka asnjë person të identifikuar, ndërsa mjaftohet duke bërë informuar se është duke punuar për identifikimin dhe kapjen e autorëve.