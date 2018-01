GPS, kamerë, antiplumb, etj. – Brekët që do t’i shpëtojnë femrat nga përdhunimi

Bëhet fjalë për brekët me dry me kod digjital, sistem alarmi GPS për policinë si dhe kamerë që do të filmonte fytyrën e sulmuesit.

Seenu Kumari që ka lindur në një familje të varfër në Farrukhabad në Uttar Pradesh, ka shpenzuar më pak se 50 funte në krijimin e brekëve që vetvetiu bëjnë telefonatë emergjente në polici dhe ka një dry me kod treshifror.

Brekët ngjyrë rozë, që adoleshentja shpreson t’i nxjerrë në treg, gjithashtu i rezistojnë goditjes së plumbit dhe nuk mund të prehen as me thikë.

Abuzimet seksuale, përdhunimet dhe keqtrajtimi i fëmijëve nuk janë raste të rralla në Uttar Pradesh, ku femrat vazhdimisht sulmohen në rrugë dhe përdhunohen.

“Kam vënë një dry digjital që nuk hapet nëse kombinimi nuk është i saktë. Gjithashtu kam instaluar pajisje elektronike të pajisur me GPS që i telefonon menjëherë policisë. Kur dikush tenton ta ngacmojë një femër, kjo pajisje i dërgon mesazh dhe thirrje policisë dhe të afërmve të saj”, ka deklaruar Kumari.

Ajo gjithashtu ka instaluar një kamerë që do të mund ta ndihmonte policinë në identifikimin e sulmuesit.