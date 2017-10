Gorbaçov: Rusia ka “Kataloninë” e vet

Ish presidenti i BRSS Mikhail Gorbaçov tha se Rusia ka “Kataloninë” e vet. Ai deklaroi këtë, duke iu përgjigjur pyetjes, nëse ekzistojnë paralele midis situatës në Spanjë dhe ngjarjeve në Bashkimin Sovjetik, duke folur në prezantimin në librarinë “Moska” të librit të tij të ri “Mbetem optimist”, raporton Interfax.

“Nuk do të flas për Kataloninë spanjolle. Nuk do ta bëj, sepse kemi shumë “Kataloni” tona, me të cilat ende kemi shumë për të kuptuar “, tha Gorbaçovi.

” Ai gjithashtu komentoi vlerësimet e popullaritetit të tij në Perëndim, thekson RIA “Novosti ” .

Mysafirët në prezantim kujtuan politikën e pikëpamjes së përhapur se në Perëndim është më popullor.

“Por unë nuk do të shkoj në Perëndim, unë do të jetoj në Rusi”, tha Gorbaçov.

Ai shtoi se libri i tij “ekipi solyanka”, në të cilin ai kujton ngjarjet e viteve të mëhershme.

“Kjo është arsyeja pse unë them: ekipi Solyanka. E shijshme, interesante – ju duhet të gjykoni, të gjithë kanë shijen e tyre, ndoshta ju pëlqen një solyanka shumë më ndryshe “, tha Gorbaçov./KI/

