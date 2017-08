Google Pixel 2 dhe Pixel XL 2 lansohen më 5 tetor?

Ne kemi dëgjuar shumë thashetheme për modelet e reja të telefonave Pixel nga Google. Tashmë thuhet se Google do të prezantojë modelin Google Pixel Sand Pixel XL 2.

Google kohët e fundit lansoi sistemin e saj të ri Android 8.0 Oreo, dhe të dyja këto pajisje të reja do të vijnë me Android 8.0.

Sipas një raporti të fundit, telefonat e ri të Google, Pixel 2 dhe Pixel XL 2 do të debutojnë më 5 tetor, por kjo datë ende nuk është konfirmuar nga Google.

Lajmi vjen nga Evan Blass, i cili gjithashtu ka zbuluar se telefonat e ri Pixel do të vijnë me procesorin e ri Qualcomm Snapdragon 836, dhe ky është një version më i shpejtë se Snapdragon 835.

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th.

— Evan Blass (@evleaks) August 24, 2017