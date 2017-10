Google ‘lë’ gjithë punën për të rregulluar një emoji

Shefi i kompanisë Google, Sundar Pichai i ka kërkuar punonjësve arritjen e menjëhershme të një objektivi të ri që ka të bëjë me emoji-n e hamburgerit.

Thomas Baekdal ka bërë një postim në rrjetin social, Twitter ku tregon ndryshimin që kanë dy kompani të mëdha në krijimin e kësaj figure për smartphonët.

“Unë mendoj se duhet të diskutojmë mënyrën sesi Google vendos djathin në fund dhe Apple në mes,” – shkruajti ai.

Kjo gjë mori vëmendjen e të gjithëve, si dhe ra në sy të shefit të madh, i cili tregoi se shumë shpejt do rregullohet.

Sipas Dailymail, Google është kompania e vetme që në emojin e hamburgerit vendos djathin në fund prandaj është bërë virale.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc

— Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017