Gold AG: E dua Jezusin sepse jam mysliman

Gold AG është një ndër reperët më mirë në trojet shqiptare.

Këngëtari njihet edhe si një artistë i devotshëm i fesë islame dhe praktikues i saj.

Madje, artisti ka kryer edhe një ndër obligimet e myslimanëve duke shkuar në Haxh.

Ndërsa së fundi ai me rastin e Krishtlindjeve, ka shkruar në rrjetet sociale e do Jesuz Krishtin sepse është mysliman.

” E Dua Isain; Jezusin a.s sepse feja ime edhe besimi im më obligon gjë që e konsiderohet kusht për të qenë besimtar”, ka shkruar ndër të tjerash reperi.

Ndryshe, këngëtarin do ta shohim në projekte të reja muzikore, të cilat do t’i sjell gjatë muajve në vijim. /Telegrafi/

Lexoni mesazhin e plotë të Goldit

E DUA ISAIN; JEZUSIN a.s bekimet e Allahut qofshin mbi të.

E Dua Isain; Jezusin a.s si profet si pejgamber si nje nga njerzit e Zotit me te dashur edhe me zgjedhur qe ju dhane bekime e mrekulli nga djepi kur foli e deklaroi se eshte njeri normal edhe profet si dhe sherbetor i Zotit i Derguari Apostull i Tij.

E Dua Isain; Jezusin a.s sepse feja ime edhe besimi im ma obligon gje qe konsiderohet kusht per te qene besimtar.

E Dua Isain; Jezusin a.s se Zoti i dha mrekulli te rralla qe si kishte ndonje profeti tjeter.

E Dua Isain; Jezusin a. s sepse ai serish do te kthehet ne toke si njeriu me i denje ne venien ne jete te mesazhit te Profetit Muhamed salallahu alejhi we selem.

E Dua Isain; Jezusin a.s sepse mes tij edhe Profetit Muhamed salallahu alejhi we selem nuk kishte tjeter ai profetizoi ne ardhjen e ketij te fundit me emrin e tij; Ahmed/ Paraklitos nga gr e vjeter.

Çdo E Dua eshte nje arsye se perse e dua kaq shume edhe kaq pafundesisht.

Kurani e permendi me emer gjashte here me shume se emri i Profeti Muhamed salallahu alejhi we selem; Kurani tregoi edhe trajtesen islame per kete profet bekimet e Zotit qofshin mbi te.